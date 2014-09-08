港报社评：学生行动不应只讲激情--星岛日报9月8日

学联昨天宣布于本月22日起发动大专学生罢课一周，对特首普选框架表示不满，并要求政府确认公民提名、特首和「政改三人组」下台。这次行动，比泛民其他组织走得更快、更前，诉求更加「狠辣」，明显地具有激进学生的共同特点，就是以激情盖过理性，透出浓烈的英雄主义气味。令人担心的是，学生行动会牵着泛民走，使对话变得更渺茫，而学生势将愈走愈激，最后会对社会带来破坏性后果。

首先，学联与个别学生会在决定行动前，并没有在校园内举行兼容各种意见的座谈，也未与校内各个学生团体，只由少数思想激进的学生领袖仓促拍板，便匆匆上马，根本缺乏民主讨论。

此外，学联和学民思潮等受年前反国民教育行动「胜利」的亢奋影响，急于找机会再尝激进运动的滋味，而没有客观评估行动能有多大成效，可否达到目的，会不会弄巧反拙，给民主运动带来反效果。

第三，他们也未必想到，泛民政党和占中组织自己不出马，而让他们作先锋，是以罢课行动测试火力，制造声势，如果学生最后碰壁至焦头烂额，也与泛民无直接关系，事实上却被用作泛民与中央角力的筹码。

学生处于反叛期，倾向追求激情，挑战权威，以至行动往往情绪化有余，理性不足，最后会带来两个不良后果︰一是只顾自己表示不满，不理对其他同学和学校运作的影响；二是行动不断升级，愈走愈激。

学生关心政治是好事，但不应以激情主导一切，以免害了自己，又害了社会。(A04)

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