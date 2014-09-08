港报社评：支持“一人一票选特首”才是最大民主派--文汇报9月8日

政务司司长林郑月娥昨日表示，希望市民发声，为争取一人一票选举行政长官，向立法会议员表达诉求。2017年实现500万合资格选民一人一票选举行政长官，是香港民主政制的大飞跃，亦是本港社会的最大共识和期盼。支持「一人一票选特首」，才是香港最大的民主派。否决普选，就是香港民主发展的敌人。反对派议员须顺应时代和民意的要求，以理性务实的态度推动政制向前行，不要做扼杀普选、扼杀市民希望的历史罪人。

现代民主政治理念的一个基本原则，就是一人一票，同票同值，凡有资格参与选举的人，均拥有平等的投票权。民主选举的主要象征，就是一人一票选出领导人。人大决定开启了香港普选的大门， 如果2017年香港选民可以「一人一票」选出行政长官，毋庸置疑是货真价实的民主。回归以前的150多年，香港由英人进行殖民统治，港督从来都是由英国委派，港人对港督的人选未能置一词。

根据基本法的规定，普选方案需得到立法会全体议员三分之二多数通过。掌握关键少数票的反对派议员，实际上掌握了能否实现「一人一票选特首」的生杀大权。对于人大决定仍抱有对抗心态的反对派议员，作为民意代表，理应遵循民主理念、顺应民意，不能对主流民意置若罔闻，更不能漠视社会整体利益。尤其是反对派中的温和力量应该放下争拗，顺应香港市民对2017年一人一票普选行政长官的高度期望，用积极和理性的态度进行有建设性的讨论，切勿让香港错失民主发展的历史性机遇。(A04)

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