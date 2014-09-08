《香港报摘》--其他报纸重要消息9月8日

*星岛日报：

--金沙中国 总裁Edward Tracy表示，即使澳门博彩收入连续3个月按年录得下降，但金沙中国于8月份的表现亦不俗。由于贵宾厅业务一直受到内地反贪腐行动、限制使用中国银联卡所影响，故金沙主要集中在中场业务的发展。

--冠城钟表珠宝（前称中国海淀） 行政总裁商建光表示，冀将两大国产品牌罗西尼（ROSSINI）和依波（EBOHR）打造为国际品牌，现正计划在印度成立代表处，并与美国合作伙伴成立合资公司以准备打入美国市场，同时筹划在香港开设罗西尼店舖。

*苹果日报：

--手握千亿商业王国的恒基地产 主席李兆基，上周五踏出“分家”第一步，将过去一直由长女女婿李宁主理的千色店百货注入系内“空壳”公司恒基发展 ，市场憧憬下一步同为李宁掌管的酒店业务亦会注入恒发。

--市场预期金管局或于今年底前针对系统重要性银行出台额外增资指引，建议增加普通股一级资本率由1-2.5%不等。市场关注继东亚银行 后，恒生银行 和创兴银行 等其他银行亦将有增资行动。

*东方日报：

--消息人士透露，港交所 初步探讨推出以现时市场最活跃及热门行业为基础的分类指数期货的可行性，包括博彩业、内房、资讯科技等。

--中国泰康人寿保险计划明年以A+H同步上市，集资约200亿元人民币，有机会成为A股重启新股后首只A+H新股。

*文汇报：

--中国动力 今年初中标香港品牌电动巴士项目，公司主席张韧表示，预计今年底可交付4架巴士，现已进入内部测试阶段，未来10年需求达7,000架以上，有望垄断本地电动巴士市场。

--国藏集团 就认购Integrated Capital Investments Limited的4.5亿港元可换股债券订立不具法律约束力之谅解备忘录，后者主要透过全资拥有的日本公司在日本北海道新雪谷经营酒店、餐厅及配套娱乐设施。

*大公报：

--金天医药 主席金东涛接受访问时表示，今年下半年将收购逾百间药店，并预期新开展的奶粉业务每年销售额可逾千万元人民币，将成为集团增长动力之一，配合电商业务进一步发展。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘