《分析》面对美联储升息前景，亚洲市场此次与以往不同

不过，股市和债市双双大涨的快乐时光很可能会持续下去，如果基金经理人在市况真的反转以前抛出，则可能面临表现不如同业及全球指数的风险。

“你得撑到那个时候，”Baweja说。“眼下你还不能做空。”

不过，大家的共识也就到此为止。

澳洲西太平洋银行的McKay认为，印度在改善经常帐问题方面有很大进展，比起印尼要好一些。此外，如果美债收益率上升之前全球强劲成长，印度服务业出口将大大受惠。

McKay还认为这次胜利的市场，可能是像韩国这种外资可从股市无缝转进债市的国家。

“如果你同时拥有这两种以当地货币计价的资产，其实你可在资产间互相转换，而不必把货币全部换回美元，”McKay说。

摩根大通首席亚洲分析师Jahangir Aziz则警告称，现在不是寻找全球性投资标的的时候，也不要大举押注与美债收益率或者新兴市场风险有关的资产。

“印度和印尼是现在可投资的标的，”他说，并称即使出现全球性因素，两国的新政府以及可能的政策调整仍可望继续推进。

他说，投资人应慎防中国曝险过高，万一全球需求下滑，带动中国成长的出口也将跟着下降。

贝莱德亚洲股市主管较偏向对中国、台湾和韩国等北亚市场持有较多曝险，理由是它们的估值及经常帐都比较好。