全球金融：阿根廷年底前将获得中国提供的第一笔货币互换资金--报载

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上涨，因需求旺盛
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
路透布宜诺斯艾利斯9月7日 - 阿根廷民族报(La Nacion)周日报导，在阿根廷与中国央行进行的110亿美元货币互换操作中，今年底前该国将获得第一笔资金。
在目前出口收入疲弱及阿根廷披索走势艰难导致阿根廷外汇储备承受重压之际，货币互换将使阿根廷提高外汇储备或以人民币支付中国进口商品的费用。
民族报称，阿根廷将在今年底前获得价值10亿美元的人民币，这是阿根廷总统与中国国家主席7月签署的总额110亿美元贷款的第一笔。
该报纸称，两国央行总裁在瑞士一会议的间隙进行了会晤，但没有透露该报如何获得这一信息。
阿根廷总统费尔南德斯政府实施严格的进口及资本管制，以保护不断缩减的外汇储备，该国需要这些储备来偿付债务。目前阿根廷外汇储备处于约八年低点。(完)
(编译 于春红; 审校 戴素萍)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
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