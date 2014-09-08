《汇市简讯》美元/日圆东京定盘后小幅回落，但下档有限

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上涨，因需求旺盛
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
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* 美元/日圆略微脱离东京定盘前的高位105.24，稍早触及低点104.86
* 105.00附近开始一路向下，存在一定的买兴
* 日本进口商和投资者伺机而动，10年期美债收益率持坚报2.444%
* 10年期美债收益率稍早涨势更明显，现有所回落，上周五纽约报收于2.45%
* 美元/日圆或将沿着100小时移动均线上扬，切入位目前在105.05
* 小时图一目均衡云区上端在105.21-31，基准线和转换线切入位分别在105.03和105.05(完)
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(编译 王兴亚；审校 张若琪)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
路透新加坡4月19日 - 亚洲6月上半月石脑油价格周三较7月上半月价格高出6.25美元/吨，前一日则为高出6美元，因基本面依旧强劲。
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。