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亚洲 | 2014年 9月 8日 星期一 10:01 BJT

《汇市简讯》美元/日圆东京定盘后小幅回落，但下档有限

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* 美元/日圆略微脱离东京定盘前的高位105.24，稍早触及低点104.86

* 105.00附近开始一路向下，存在一定的买兴

* 日本进口商和投资者伺机而动，10年期美债收益率持坚报2.444%

* 10年期美债收益率稍早涨势更明显，现有所回落，上周五纽约报收于2.45%

* 美元/日圆或将沿着100小时移动均线上扬，切入位目前在105.05

* 小时图一目均衡云区上端在105.21-31，基准线和转换线切入位分别在105.03和105.05(完)

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(编译 王兴亚；审校 张若琪)
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