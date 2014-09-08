香港热股：恒基发展早盘初段大涨近两成，获恒基地产注入百货业务

路透香港9月8日 - 由香港富商李兆基控制的恒基地产 计划向子公司恒基发展 注入本地百货业务的消息，刺激恒基发展周一早盘初段大涨19%，触及约三年零八个月高位。

恒基发展今早开高17.6%后，一度触及0.81港元的自2011年1月以来高位。香港时间09:58，该股升16.18%，报0.79港元；大市恒生指数 则跌0.14%。

恒基发展上周五的公告称，将向恒基地产收购香港千色Citistore百货业务，代价为9.345亿港元，并以现金或票据等方式支付。

公司表示，“透过上市平台参与资本市场融资，本集团拟继续凭藉千色Citistore及id:c的品牌知名度开设新店，巩固香港零售市场之地位。”

目标集团拥有六间千色Citistore百货店及一间id:c专门店，于2013年度除税及特别项目后纯利为1.33亿港元，按年增长8%。于今年6月末的资产净值1,580万港元。

恒基地产持有恒基发展约69.27%权益。（完）

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