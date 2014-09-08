《汇市简讯》澳洲整体招聘广告触及17个月高位，澳元/美元几无变动

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上涨，因需求旺盛
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
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* 澳洲8月整体招聘广告增长1.5%，连续第三个月改善
* 根据澳新银行，整体招聘广告数量目前处于17个月高位
* 澳新银行首席分析师称，近期趋势与就业市场好转一致
* 周四的8月官方就业数据料改善，上月远不及预期
* 澳元/美元在数据公布后几无变动，现交投于0.9370/75。(完)
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(编译 王兴亚；审校 徐文焰)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
路透新加坡4月19日 - 亚洲6月上半月石脑油价格周三较7月上半月价格高出6.25美元/吨，前一日则为高出6美元，因基本面依旧强劲。
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。