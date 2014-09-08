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亚洲 | 2014年 9月 8日 星期一 10:05 BJT

《汇市简讯》澳洲整体招聘广告触及17个月高位，澳元/美元几无变动

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* 澳洲8月整体招聘广告增长1.5%，连续第三个月改善

* 根据澳新银行，整体招聘广告数量目前处于17个月高位

* 澳新银行首席分析师称，近期趋势与就业市场好转一致

* 周四的8月官方就业数据料改善，上月远不及预期

* 澳元/美元在数据公布后几无变动，现交投于0.9370/75。(完)

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(编译 王兴亚；审校 徐文焰)
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