路透调查：人民币未来一年料缓步走升，印度卢比则涨势停滞

* 印度卢比不太可能再升多少，因美元料上涨

* 流入印度的投资组合资金料渐减，因美国的收益率上升

* 中国人民币料走强

路透班加罗尔9月5日 - 路透调查显示，随着美元涨势蓄积动能，印度卢比的走势未来一年可能陷入停滞；与此同时，中国人民币料略升值。

调查显示，人民币今年稍早较大幅走贬后，未来12个月料缓步走强，因市场预期随着经济复苏，中国央行将可接受人民币走升。

根据路透调查，人民币/美元一个月后料报6.15，六个月和一年后料分别至6.12和6.06。

人民币兑美元周五中间价为6.1707，即期成交价格约在6.14左右。

中国近来公布的数据对经济体质呈现出分歧信号。

“就许多方面而言，人民币交易似乎自成一格，尽管许多问题挥之不去，但人民币似乎与经济是各自发展。”三菱东京日联银行驻新加坡市场研究东盟国家主管Sook Mei Leong称。

路透本周对逾30位汇市分析师的调查预估，印度卢比/美元一个月后料为60.50，六个月和一年后分别为60.30和60.82卢比。卢比/美元周五约报60.43。

分析师对卢比的预估较8月调查略显偏空，尽管今年初以来卢比升值逾2%，且印度股市劲扬28%。

“8月有资金稳步流入印度债市，几乎要突破250亿美元的外资投资上限。”三菱东京日联银行的Leong称。

欧洲央行周四出台购买有资产担保证券(ABS)的刺激计划。过去经验显示，这类资金多数最后可能流入报酬率较高的新兴市场。

但随着美债收益率(殖利率)上升，流入印度市场的资金这次可能较少，因投资者会涌向美国的债市。