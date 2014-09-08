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货币新闻 | 2014年 9月 8日 星期一 10:26 BJT

印尼股市：早盘盘中触及纪录高点5,257.43点

路透雅加达9月8日 - 印尼股市综合股价指数 周一盘中触及纪录高位5,257.43点，较上周五收位上涨0.7%。(完)
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