路透调查：澳元和新西兰元未来一年料将温和下跌

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上涨，因需求旺盛
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
* 12个月后澳元兑美元料跌至0.8800美元
* 一年后新西兰元兑美元或下挫至0.8050美元
路透悉尼9月8日 - 澳元和新西兰元未来12个月料将温和下跌，反映美元将随时间推移而走强的长期观点，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)更接近于升息。
48位受访分析师预测，明年此时澳元/美元 将从目前约0.9367美元跌至0.8800美元。分析师观点一如既往地分歧很大，预估范围从0.8200至0.9900。
分析师预期澳元在11底将报0.9200，最终将突破3月底以来固守的0.9200-0.9500区间，明年初或将报0.9000。
多数分析师一段时间以来对澳元看法黯淡，不过澳元表现却好于许多人的预期，其中包括澳洲央行。
今年以来澳元累计涨5%，因为澳洲利率前景稳定，公债收益率相对较高，而且日本和欧洲实行了超宽松货币政策。
上周澳洲央行维持利率在纪录低位2.5%不变，指称按多数指标衡量澳元都被高估了，但该央行并未积极地口头打压澳元。
新西兰元的情况也差不多，即便新西兰元7月以来已累计跌逾0.05美元，这主要归因于乳制品价格下跌，以及新西兰央行货币紧缩步伐放缓。
新西兰元目前处于0.8308美元，以历史标准衡量仍较高；44位受访分析师预计，未来一年新西兰元/美元 将缓慢跌至0.8050美元。
分析师对新西兰元短期走势没那么悲观，预计本月底前将报0.8400美元，六个月后将回落至0.8230。
分析师观点再度严重分歧，预估区间介于0.7200至0.8800。(完)
(编译 于春红; 审校 徐文焰)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
路透新加坡4月19日 - 亚洲6月上半月石脑油价格周三较7月上半月价格高出6.25美元/吨，前一日则为高出6美元，因基本面依旧强劲。
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。