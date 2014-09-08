路透调查：澳元和新西兰元未来一年料将温和下跌

* 12个月后澳元兑美元料跌至0.8800美元

* 一年后新西兰元兑美元或下挫至0.8050美元

路透悉尼9月8日 - 澳元和新西兰元未来12个月料将温和下跌，反映美元将随时间推移而走强的长期观点，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)更接近于升息。

48位受访分析师预测，明年此时澳元/美元 将从目前约0.9367美元跌至0.8800美元。分析师观点一如既往地分歧很大，预估范围从0.8200至0.9900。

分析师预期澳元在11底将报0.9200，最终将突破3月底以来固守的0.9200-0.9500区间，明年初或将报0.9000。

多数分析师一段时间以来对澳元看法黯淡，不过澳元表现却好于许多人的预期，其中包括澳洲央行。

今年以来澳元累计涨5%，因为澳洲利率前景稳定，公债收益率相对较高，而且日本和欧洲实行了超宽松货币政策。

上周澳洲央行维持利率在纪录低位2.5%不变，指称按多数指标衡量澳元都被高估了，但该央行并未积极地口头打压澳元。

新西兰元的情况也差不多，即便新西兰元7月以来已累计跌逾0.05美元，这主要归因于乳制品价格下跌，以及新西兰央行货币紧缩步伐放缓。

新西兰元目前处于0.8308美元，以历史标准衡量仍较高；44位受访分析师预计，未来一年新西兰元/美元 将缓慢跌至0.8050美元。

分析师对新西兰元短期走势没那么悲观，预计本月底前将报0.8400美元，六个月后将回落至0.8230。

分析师观点再度严重分歧，预估区间介于0.7200至0.8800。(完)