《焦点》苹果手机软件销售在中国业绩骄人，微信功不可没

中国政府时常会祭出严厉的监管措施。一个美国游说组织上周表示，外资企业越来越担心成为中国监管当局的打击目标；中国监管层对此予以驳斥。

苹果本身也曾多次遭遇中国官方媒体的炮轰，7月时曾被指iPhone对中国带来国家安全威胁，因为其具有追踪和对用户所在地进行时间标记的功能；官媒指称苹果向美国情报机构提供了用户数据，呼吁对此实施“严厉处罚”。

一些与微信相似的信息类应用软件，在中国市场也因政府的严厉监管而折戟。

据韩国政府称，中国当局在8月表示，已经封锁了韩国公司Kakao旗下的KakaoTalk和Naver 旗下的Line，旨在打击恐怖主义活动。上述软件的中国市场服务从7月开始已中断。

“苹果在中国面临的最大风险一直是监管环境的不确定性，”stratechery.com的Thompson说。“中国政府有可能采取行动反对苹果的App Store政策。”(完)