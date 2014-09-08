新闻稿：中国8月出口同比增9.4%，贸易顺差498.3亿美元--海关

路透上海9月8日 - (以下为中国海关9月8日发布的“8月份出口增长，进口有所下降”新闻稿全文)

海关总署今天公布1至8月我国外贸进出口情况。据海关统计，前8个月，我国进出口总值17万亿元人民币，比去年同期（下同）增长0.6%。其中，出口9.1万亿元，增长2.1%；进口7.9万亿元，下降1.1%；贸易顺差1.2万亿元，扩大28.7%。

海关统计显示，8月份，我国进出口总值2.26万亿元人民币，增长3.9%。其中，出口1.28万亿元，增长9.2%；进口0.98万亿元，下降2.4%；贸易顺差3061亿元，扩大76%。 按美元计价，前8个月，我国进出口总值27663.9亿美元，增长2.3%。其中，出口14834.6亿美元，增长3.8%；进口12829.3亿美元，增长0.6%；贸易顺差2005.3亿美元，扩大30.3%。

8月份，我国进出口总值3670.9亿美元，增长4%。其中，出口2084.6亿美元，增长9.4%；进口1586.3亿美元，下降2.4%；贸易顺差498.3亿美元，扩大77.8%。

今年前8个月，我国外贸进出口主要呈现以下特点：

一般贸易进出口持续增长，加工贸易进出口有所下降。前8个月，我国一般贸易进出口9.32万亿元，增长5%，占我外贸总值的54.9%，较去年同期提升2.3个百分点。其中出口4.75万亿元，增长8.6%，占出口总值的52.1%；进口4.57万亿元，增长1.5%，占进口总值的58.1%；一般贸易项下顺差1727.2亿元，而去年同期为贸易逆差1355.5亿元。同期，我国加工贸易进出口5.35万亿元，下降1.7%，占我外贸总值的31.5%，较去年同期下滑0.7个百分点。其中出口3.38万亿元，下降1.8%，占出口总值的37.1%；进口1.97万亿元，下降1.6%，占进口总值的25%；加工贸易项下顺差1.41万亿元，收窄2.1%。

在与主要贸易伙伴双边贸易中，我对欧盟、美国、东盟和日本进出口保持增长。前8个月，中欧双边贸易总值2.48万亿元，增长9.9%。中美双边贸易总值为2.17万亿元，增长4.4%。我与东盟双边贸易总值为1.85万亿元，增长4.2%。中日双边贸易总值为1.25万亿元，增长0.5%。内地与香港双边贸易总值为1.37万亿元，下降17.9%。

广东、江苏等7个省市合计进出口所占比重回落，中西部地区出口活跃。前8个月，广东进出口4.02万亿元，下降11.7%，占全国进出口总值的23.7%。同期，江苏、上海进出口总值分别为2.31万亿元、1.86万亿元，分别增长3.7%、4.7%；北京（含中央在京单位）1.71万亿元，下降4.1%。此外，浙江进出口总值1.44万亿元，增长4.5%；山东1.14万亿元，增长8.5%；福建7073.3亿元，增长1.9%。上述7省市进出口值合计占全国进出口总值的77.6%，较去年同期回落2.1个百分点。

从出口方面来看，前8个月，广东出口2.4万亿元，下降8.2%；江苏1.39万亿元，增长4.4%；浙江1.1万亿元，增长7.8%；上海8376.5亿元，增长1.8%；山东5706.8亿元，增长9.3%；福建4519.7亿元，增长4.2%；北京2505.9亿元，下降3.3%。中西部地区出口则保持快速增长，云南、重庆、陕西、广西和湖南的出口增速分别为49.5%、45.7%、34.2%、28.2%和26.4%。

民营企业进出口增速高于其他类型企业。前8个月，外商投资企业进出口7.78万亿元，增长1.1%，占我外贸总值的45.8%。其中，出口4.18万亿元，与去年同期基本持平，占出口总值的45.9%；进口3.6万亿元，增长2.3%，占进口总值的45.7%。同期，民营企业进出口5.83万亿元，增长3.4%，增速高于其他类型企业，占我外贸总值的34.3%。其中，出口3.88万亿元，增长5.1%，占出口总值的42.7%；进口1.95万亿元，增长0.1%，占进口总值的24.7%。

此外，国有企业进出口3.08万亿元，增长0.2%，占我外贸总值的18.1%。其中，出口1.03万亿元，增长0.2%，占出口总值的11.3%；进口2.05万亿元，增长0.2%，占进口总值的26%。

在出口商品中，传统劳动密集型产品出口增长。前8个月，我国机电产品出口5.07万亿元，下降0.5%，占出口总值的55.7%。其中，电器及电子产品出口2.16万亿元，下降5.2%；机械设备1.59万亿元，增长2.5%。同期，服装出口7368.8亿元，增长4.8%；纺织品4503.6亿元，增长3%；鞋类2302亿元，增长13.5%；家具2023.9亿元，下降3.2%；塑料制品1470.4亿元，增长6.8%；箱包1078.2亿元，下降3.8%；玩具524.7亿元，增长12.8%；上述7大类劳动密集型产品合计出口1.93万亿元，增长4.3%，占出口总值的21.2%。。

在进口商品中，主要大宗商品进口量增加，进口均价普遍下跌。前8个月，我国进口铁矿砂6.1亿吨，增加16.9%，进口均价为每吨681元，下跌16%；原油2亿吨，增加8.4%，进口均价为每吨4796元，下跌0.8%；粮食6709.5万吨，增加24.4%；其中大豆4771.2万吨，增加16.2%，进口均价为每吨3617.7元，下跌4.1%；初级形状的塑料1702万吨，增加7.5%，进口均价为每吨1.25万元，上涨1%；钢材964.3万吨，增加4.4%，进口均价为每吨7673元，上涨1.9%；未锻轧铜及铜材320万吨，增加14.3%，进口均价为每吨4.58万元，下跌7.1%；未锻轧铝及铝材63.5万吨，增加16.5%，进口均价为每吨2.5万元，下跌13.5%。

此外，进口煤2.02亿吨，减少5.3%，进口均价为每吨480.5元，下跌15.3%；成品油1965.4万吨，减少28.3%，进口均价为每吨4960.2元，上涨0.1%。机电产品进口3.37万亿元，下降2.1%；其中汽车95.2万辆，增加28.8%。

外贸出口先导指数有所回落。8月，中国外贸出口先导指数为41.9，较7月回落0.7。其中，根据网络问卷调查数据，当月我国出口经理人指数为42.3，较7月回落0.7；新增出口订单指数和出口经理人信心指数分别较7月回落1.2和0.2至45.5和47.6，出口企业综合成本指数较7月增加0.4至22.4。 （完）

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