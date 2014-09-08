《焦点》中国8月贸易顺差再创新高，“外暖内冷”昭显增长动能乏力

* 中国8月出口增9.4%，进口降2.4%

* 贸易顺差498.3亿美元，再度刷新单月历史新高

* 进口持续下滑昭示经济增长动力不足，稳增长政策须加力

采写：北京中文部

路透北京9月8日 - 中国8月份外贸数据延续“外暖内冷”的格局，海外市场持续回暖令出口同比增幅基本符合预期，而萎靡不振的内需却让进口降幅进一步放大，导致贸易顺差在7月创出单月历史新高后，8月继续刷新这一纪录并接近500亿美元,

分析师们指出，得益于欧美经济复苏的大环境，中国出口进一步趋稳，预计未来几个月会保持回升势头，但令人担忧的则是进口持续下降反映中国内需疲弱背后经济增长动力的不足，稳增长政策仍需加力。

“8月份出口基本和预期的差不多，欧美等中国主要贸易伙伴经济回升，外需稳定拉动8月份出口保持增速，这一态势应该能持续。“中国国际经济交流中心研究员王军称。

中国海关周一公布，8月出口同比增长9.4%，进口同比下降2.4%。路透调查预估中值分别为增长8.0%和1.7%。当月贸易顺差再刷新单月历史新高。

数据显示，8月出口2,084.6亿美元；进口1,586.3亿美元，贸易顺差498.3亿美元，扩大77.8%，改写7月创下的473亿美元的单月历史纪录新高。持续刷新的巨额贸易顺差也让分析师担忧由此带来的外汇占款加大和人民币被动升值压力。

交通银行资产管理中心陈鹄飞表示，顺差的高位保持可能会使人民币有被动升值的风险，因为美元指数的上行，人民币实际有效汇率之间也可能会有上行压力，同时欧洲和日本的宽松效应也可能会有外溢效应，非美货币被动升值。

国君宏观任泽平和韦志超认为，8月出口强、进口弱、顺差高企的格局在未来几月仍将延续。人民币升值使8月外汇占款或继续大幅增加，央行在公开市场上的操作旨在对冲外汇占款。

但陈鹄飞提到，即使人民币未来有被动升值风险，由于今年以来人民币的双向波动加强，央行也明确表示退出常态式外汇干预，升值可能不一定会带来外汇占款的明显提升，外汇占款仍然处于中枢下降的趋势中，因此外占对流动性的补充，可能并不会因为贸易顺差和升值效应而必然增加，央行对流动性的调控可能仍然会是定向和结构性的措施。

根据路透调查，人民币今年稍早较大幅走贬后，未来12个月料缓步走强，因市场预期随着经济复苏，中国央行将可接受人民币走升。人民币/美元一个月后料报6.15，六个月和一年后料分别至6.12和6.06。

人民币兑美元周五中间价为6.1707，即期成交价格约在6.14左右。中国金融市场周一因中秋假期休市。

**出口料保持稳定增长**

分析师多表示，基数因素以及国际市场的回升是导致8月出口保持增长的主要原因。

申银万国证券分析师李慧勇认为，8月出口增速符合预期，之所以较上月下降与去年同期基数高有关，同时国际市场的回暖也助推中国出口持续平稳增长。

海关数据显示，在与主要贸易伙伴双边贸易中，中国对欧盟、美国、东盟和日本进出口保持增长。前8个月，中欧双边贸易总值2.48万亿元，增长9.9%；中美双边贸易总值为2.17万亿元，增长4.4%。

国信证券固定收益部的研究报告认为，8月份进出口数据总体表现为向好态势。主要表现为：环比数据（经过季节调整后）趋稳改善。

报告称，8月份出口同比增速比7月份继续小幅度回升，且主要外需主体的出口增速保险稳定改善。8月份出口环比增速（季节调整后）虽然比7月份有所回落，但是保持在1998年以来的环比平均水平（主要原因在于7月份环比增速过高）。

不过，民生证券民生李奇霖认为，外需没那么好，发达国家经济复苏对中国出口会有拉动，但发达国家是逆差纠正式复苏，不能对出口的改善效果过于乐观，比较真实的均衡出口增速预计就7%左右。

**进口下滑显经济增长动力不足**

8月份降幅扩大的进口数据让分析师们感到不安，担心内需的疲弱会加大经济下行的忧虑，认为三四季度或许应在稳增长政策上加力，包括货币政策的定向放松以及进一步落实稳外贸举措。

王军表示，8月进口降幅扩大虽与国际大宗商品价格回落有关，结合此前中国国家统计局公布的制造业PMI数据，内需不足的背后是经济增长动能的乏力。

“如果下行压力进一步加大，定向宽松的政策也要加力，包括降息降准等等。”他称。

任泽平/韦志超亦认为，大宗商品进口在价格均走低的情况下仍然低迷，与经济下行相印证，预计9-10月政府稳增长的压力将增加。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)联合公布，中国宏观经济先行指标--8月官方制造业采购经理人指数(PMI) CNPMIB=ECI 降至51.1，连升五个月后转为下滑 。