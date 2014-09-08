投行观点：摩根士丹利设定恒生指数及国企指数一年目标，最多升30-40%

路透香港9月8日 - 投行摩根士丹利最新亚洲策略报告称，该行将恒生指数 和恒生国企指数 未来12个月“牛市”目标分别设为33,000点和16,000点，较现水平大约有30-40%潜在升幅。

基于该行对经济增长和外汇预测所做改变，摩根士丹利对企业盈利和市盈率模型作出调整，因而上调亚洲多只指数未来一年（至2015年9月止）目标预测，其中恒生指数和恒生国企指数的“基本”目标分别为27,600点及13,100点，较此前预测上调3-5%，潜在升幅大约10-15%。

该行分析师Jonathan F Garner在报告中称，在亚洲/新兴市场领域之中，继续看好日本和中国股市，并预期在牛市情景之下，东证股价指数 和恒生国企指数具有最大的潜在升幅。

报告并给出中国焦点股名单，主要侧重于新经济和金融概念，15支推介股票分别是瑞声声学 、友邦保险 、华晨中国汽车 、蒙牛乳业 、中国移动 、中国太保 、中国海洋石油 、新奥能源 、港交所 、华电国际 、中国工商银行 、新鸿基地产 、四环医药 、中芯国际 以及腾讯控股 。