澳新汇市：澳元和新西兰元兑英镑双双跳涨，澳元兑美元持坚

新西兰元/英镑 跳涨至约1.9410新西兰元，为近两个月以来最高，最新交投于1.9480附近。

英镑已经在承压，但周末出炉的民调又让英镑再受冲击。民调显示支持苏格兰独立的人数首次领先。

澳元/美元 持稳在近六周高点0.9373美元，在0.9400上方面临强劲阻力。

“澳元在0.94美元上方难以站稳，因该水准有太多卖家。”一家欧洲银行的交易员说道。“如果周四的澳洲就业数据良好，可能看到澳元上攻0.94美元，但只有当就业数据格外强劲，才可能看到澳元站上0.94美元。”

澳元/日圆和澳元/欧元都接近逾一年高位。

新西兰元反弹到0.8318美元，上周五曾触及六个半月低点0.8270美元。

不过，市场认为预期新西兰元还面临卖压的风险，因本周稍晚新西兰央行将公布利率决议。该央行料将维持指标利率在3.5%不变。（完）

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