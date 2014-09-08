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货币新闻 | 2014年 9月 8日 星期一 16:07 BJT

表格: LME金属库存最新变化--9月8日

路透伦敦9月8日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
    
   品种          最新库存          变动
    铜            154,600          -100
    锡             12,435          持平
    铅            224,925          +375
    锌            736,650          -475
    铝          4,757,900       -10,150
    镍            332,034           +42
  铝合金           31,120          持平
  NASAAC           66,820           -40
 
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种   库存数据      库存分布              品种      库存数据            库存分布
 铜     MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-GRD>          铅        MPB-STOCKS      <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝     MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-GRD>          锡        MSN-STOCKS      <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌     MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-GRD>      铝合金        MAA-STOCKS      <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍     MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-GRD>       NASAA        MNA-STOCKS      <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 李爽  审校 蔡美珍)
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