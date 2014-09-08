表格: LME金属库存最新变化--9月8日

投行观点：Diamondback Energy目标价从123美元下调至110--巴克莱
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路透伦敦9月8日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨): 品种 最新库存 变动 铜 154,600 -100 锡 12,435 持平 铅 224,925 +375 锌 736,650 -475 铝 4,757,900 -10,150 镍 332,034 +42 铝合金 31,120 持平 NASAAC 66,820 -40 *NASAAC为北美特种铝合金.(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 铜 MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD> 铝 MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD> 锌 MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD> 镍 MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD> (编译 李爽 审校 蔡美珍)
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