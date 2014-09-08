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亚洲 | 2014年 9月 8日 星期一 11:22 BJT

《全球市场》亚股小跌，中国数据未能缓解成长忧虑

欧元兑美元 亦持稳，报1.2953，守在上周四欧洲央行降息后所及的14个月低点1.2920上方。

据商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，9月2日止当周，欧元净空仓大增至逾两年最高水准。

“英镑仓位不那么偏激，而且苏格兰公投临近，可能意味着英镑未来几日走势落后于欧元，”Brown Brothers Harriman全球外汇策略部主管Marc Chandler在给客户的报告中称。

大宗商品方面，现货金 持平，报每盎司1,268.61美元，远超过上周五美国就业数据公布前所及三个月低点1,256.90美元。

布兰特原油 小跌0.1%报每桶100.70美元，之前录得四周来第三周周线下滑。(完) (编译 许娜/朱晓军/张若琪/李爽 审校 戴素萍/白云/王兴亚/田建华)
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