《全球市场》亚股小跌，中国数据未能缓解成长忧虑

欧元兑美元 亦持稳，报1.2953，守在上周四欧洲央行降息后所及的14个月低点1.2920上方。

据商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，9月2日止当周，欧元净空仓大增至逾两年最高水准。

“英镑仓位不那么偏激，而且苏格兰公投临近，可能意味着英镑未来几日走势落后于欧元，”Brown Brothers Harriman全球外汇策略部主管Marc Chandler在给客户的报告中称。

大宗商品方面，现货金 持平，报每盎司1,268.61美元，远超过上周五美国就业数据公布前所及三个月低点1,256.90美元。