主要国家经济指标预测--9月9日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月9日(二) 0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 8月 -- 正8.0 企业信心指数 -- 正11 0130 澳洲房屋融资 7月 +1.0% +0.2% 投资性房屋融资 -- -0.3% 0500 日本消费者信心指数 8月 -- 41.5 0645 法国预算收支(亿欧元) 7月 -- 赤字594 0645 法国贸易收支(亿欧元) 7月 逆差50 逆差54 进口(亿欧元) -- 421.15 出口(亿欧元) -- 367.35 0830 英国工业生产(较上月) 7月 +0.2% +0.3% (较上年同期) +1.3% +1.2% 制造业产出(较上月) 7月 +0.3% +0.3% (较上年同期) +2.2% +1.9% 0830 英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑) 7月 逆差36 逆差38.41 全球贸易收支(亿英镑) 逆差91 逆差94.13 1130 美国NFIB小企业信心指数 8月 -- 95.70 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 8月 19.5 20.01 2350 日本企业物价指数(较前月) 8月 持平 +0.3% (较上年同期) +4.1% +4.3% 2350 日本机械订单(较前月) 7月 +4.0% +8.8% (较上年同期) +0.6% -3.0% 9月9日-14日 2200 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月) 8月 -- -0.7% (较上年同期) -- +5.9% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 9月8日(一) 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 8月 +1.8% -- 网络招聘广告 +1.4% -- 0500 日本服务业景气判断指数 8月 47.4 -- 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 8月 3.0% 3.0% (经季节调整) 3.2% 3.2% 0600 德国经季节调整出口(较上月) 7月 +4.7% +0.5% 进口(较上月) -1.8% -0.1% 贸易收支(亿欧元) 顺差222 顺差168 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 8月 +0.1% -- 三个月房价指数(较上年同期) +9.7% +9.9% 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 持平 -0.1% (较上年同期) +0.1% 持平 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 7月 -0.6% +2.6% 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 9月 负9.8 2.0 1230 加拿大建筑许可(较前月) 7月 +11.8% -10.0% 1400 美国就业趋势指数 8月 121.29 -- 1900 美国消费者信贷(亿美元) 7月 增加260.1 增加173.5 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 8月 +0.5% -- (较上年同期) +4.1% -- 2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 8月 +1.3% +0.5%(完)