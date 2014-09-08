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亚洲 | 2014年 9月 9日 星期二 07:19 BJT

****主要国家经济指标预测--9月9日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
    9月9日(二)
    0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数                  8月             --        正8.0
                          企业信心指数                                  --         正11
    0130 澳洲房屋融资                                   7月            +1.0%      +0.2%
             投资性房屋融资                                             --        -0.3%
    0500 日本消费者信心指数                             8月             --         41.5
    0645 法国预算收支(亿欧元)                           7月             --      赤字594
    0645 法国贸易收支(亿欧元)                           7月           逆差50     逆差54
             进口(亿欧元)                                               --       421.15
             出口(亿欧元)                                               --       367.35
    0830 英国工业生产(较上月)　　　　　　　　　　　　　 7月　　        +0.2%      +0.3%
                     (较上年同期)                                      +1.3%      +1.2%
    　　　　制造业产出(较上月)　　　　　　　　 　　　　 7月　　　　    +0.3%      +0.3%
　　　　 　　　　　　(较上年同期)                                      +2.2%      +1.9%
    0830 英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑)　　　　　　　 7月　　       逆差36  逆差38.41
    　　　　全球贸易收支(亿英镑)                                      逆差91  逆差94.13
    1130 美国NFIB小企业信心指数                         8月              --       95.70
    1215 加拿大房屋开工年率(万户)                       8月             19.5      20.01
    2350 日本企业物价指数(较前月)                       8月             持平      +0.3%
                         (较上年同期)                                  +4.1%      +4.3%
    2350 日本机械订单(较前月)                           7月            +4.0%      +8.8%
                     (较上年同期)                                      +0.6%      -3.0%
        
    9月9日-14日
    2200 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月)                8月             --       -0.7%
                            (较上年同期)                                --       +5.9%
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段      现值      预估值  
    9月8日(一)
    0130  澳洲ANZ报纸招聘广告                              8月       +1.8%        --       
                网络招聘广告                                         +1.4%        --       
    0500  日本服务业景气判断指数                           8月        47.4        --       
    0545  瑞士失业率(未经季节调整)                         8月        3.0%       3.0%      
                     (经季节调整)                                     3.2%       3.2%      
    0600  德国经季节调整出口(较上月)　　　　　　　　　　   7月       +4.7%　    +0.5%      
    　　　　　          进口(较上月)                                 -1.8%      -0.1%      
    　　　　　贸易收支(亿欧元)                                     顺差222    顺差168    
    0700  英国Halifax房价指数(较前月)                      8月       +0.1%        --     
               三个月房价指数(较上年同期)                            +9.7%      +9.9%    
    0715  瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)                  8月        持平      -0.1%    
                             (较上年同期)                            +0.1%       持平    
    0715  瑞士零售销售(较上年同期)                         7月       -0.6%      +2.6%    
    0830  欧元区Sentix投资者信心指数                       9月       负9.8        2.0    
    1230  加拿大建筑许可(较前月)                           7月      +11.8%     -10.0%    
    1400  美国就业趋势指数                                 8月      121.29        --     
    1900  美国消费者信贷(亿美元)                           7月   增加260.1  增加173.5  
    2245  新西兰电子卡零售销售(较前月)                     8月       +0.5%        --   
                             (较上年同期)                            +4.1%        --   
    2301  英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期)          8月       +1.3%      +0.5%(完)
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