日本债市：公债价格盘中小涨，美就业报告巩固美货币政策前景看法

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上涨，因需求旺盛
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
如同普遍预期，日本央行购买4,000亿日圆(38亿美元)五至10年期日债，2,000亿日圆三至五年期日债，以及3,000亿日圆一至三年期日债。
日本央行周二料标售30年期日债，周三还将购买超长期日债。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.075%
五年期公债 0.000% +0.0 0.160%
10年期公债 0.530% -0.5 0.535%
20年期公债 1.335% -0.5 1.340%
30年期公债 1.655% -0.5 1.660%
10年期公债期货 <0#JGB:> 146.17 +0.12 146.05
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪/朱晓军；审校 田建华)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
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