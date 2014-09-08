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亚洲 | 2014年 9月 8日 星期一 11:39 BJT

日本债市：公债价格盘中小涨，美就业报告巩固美货币政策前景看法

如同普遍预期，日本央行购买4,000亿日圆(38亿美元)五至10年期日债，2,000亿日圆三至五年期日债，以及3,000亿日圆一至三年期日债。

日本央行周二料标售30年期日债，周三还将购买超长期日债。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.075%

五年期公债 0.000% +0.0 0.160%

10年期公债 0.530% -0.5 0.535%

20年期公债 1.335% -0.5 1.340%

30年期公债 1.655% -0.5 1.660%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.17 +0.12 146.05

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪/朱晓军；审校 田建华)
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