版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 8日 星期一 11:54 BJT

《全球汇市》英镑兑美元跌至近10个月低位，受累于苏格兰独立忧虑

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2947 1.2950 -0.02 -5.81 1.3745

美元/日圆 105.03 105.08 -0.05 -0.26 105.30

欧元/日圆 135.98 136.08 -0.07 -6.05 144.73

美元/瑞郎 0.9316 0.9310 +0.06 +4.35 0.8928

英镑/美元 1.6217 1.6325 -0.66 -2.05 1.6556

美元/加元 1.0886 1.0878 +0.07 +2.50 1.0620

澳元/美元 0.9371 0.9376 -0.05 +5.14 0.8913

新西兰元/美元 0.8319 0.8326 -0.08 +1.38 0.8206

澳元/日圆 98.420 98.520 -0.10 +4.87 93.850

新西兰元/日圆 87.370 87.490 -0.14 +1.11 86.410

英镑/日圆 170.33 171.54 -0.71 -2.29 174.33

澳元/新西兰元 1.1256 1.1249 +0.06 +3.76 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 许娜/戴素萍/高琦/徐文焰/田建华/白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐