《全球汇市》英镑兑美元跌至近10个月低位，受累于苏格兰独立忧虑

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上涨，因需求旺盛
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2947 1.2950 -0.02 -5.81 1.3745
美元/日圆 105.03 105.08 -0.05 -0.26 105.30
欧元/日圆 135.98 136.08 -0.07 -6.05 144.73
美元/瑞郎 0.9316 0.9310 +0.06 +4.35 0.8928
英镑/美元 1.6217 1.6325 -0.66 -2.05 1.6556
美元/加元 1.0886 1.0878 +0.07 +2.50 1.0620
澳元/美元 0.9371 0.9376 -0.05 +5.14 0.8913
新西兰元/美元 0.8319 0.8326 -0.08 +1.38 0.8206
澳元/日圆 98.420 98.520 -0.10 +4.87 93.850
新西兰元/日圆 87.370 87.490 -0.14 +1.11 86.410
英镑/日圆 170.33 171.54 -0.71 -2.29 174.33
澳元/新西兰元 1.1256 1.1249 +0.06 +3.76 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 许娜/戴素萍/高琦/徐文焰/田建华/白云)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
路透新加坡4月19日 - 亚洲6月上半月石脑油价格周三较7月上半月价格高出6.25美元/吨，前一日则为高出6美元，因基本面依旧强劲。
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。