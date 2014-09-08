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亚洲 | 2014年 9月 8日 星期一 12:10 BJT

《汇市简讯》美元指数：顺势而为

0356 GMT

* 亚洲时段呈小十字星--开高，因有关苏格兰公投的民调结果发布后，英镑大跌约1%

* 周五收低0.12%，因美国就业数据逊于预期，但高低点均提高

* 5、10和20日均线和周均线趋势向上--波林格区间扩大

* 走强趋势格局，长期目标为2013年高点84.75

* 20日波林格区间顶部83.93，说明目前买盘在突破点位逢低吸纳

* 技术图表：link.reuters.com/dyc82w(完)

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