《汇市简讯》美元指数：顺势而为

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上涨，因需求旺盛
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
0356 GMT
* 亚洲时段呈小十字星--开高，因有关苏格兰公投的民调结果发布后，英镑大跌约1%
* 周五收低0.12%，因美国就业数据逊于预期，但高低点均提高
* 5、10和20日均线和周均线趋势向上--波林格区间扩大
* 走强趋势格局，长期目标为2013年高点84.75
* 20日波林格区间顶部83.93，说明目前买盘在突破点位逢低吸纳
* 技术图表：link.reuters.com/dyc82w(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 高琦)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
路透新加坡4月19日 - 亚洲6月上半月石脑油价格周三较7月上半月价格高出6.25美元/吨，前一日则为高出6美元，因基本面依旧强劲。
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。