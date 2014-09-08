中国商品：8月铁矿石和煤炭进口因需求疲软锐减，但原油进口继续增加

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上涨，因需求旺盛
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
此外，海关数据显示，中国8月煤进口较前月下降18.1%至1,886万吨，大豆进口也锐降19.3%至603万吨。
中国经济增长减缓，水电产能增加，加之政府采取措施控制污染，这些都削减中国煤炭消耗量，导致煤价跌至六年低点。
同样，经济增长减速后，畜牧业和食品加工行业需求乏力，也冲击大豆进口需求。
贸易数据显示，中国8月出口增幅快于预期，但进口意外下降，推动贸易顺差连续第二个月创纪录高位，凸显决策层在勉力提振内需时所面临的挑战。
中国8月原油进口2,519万吨，比前月增加6%，较上年同期提高17.5%。
8月铜进口持稳于7月的34万吨，之前连续三个月下降。(完) (编译 朱晓军/李爽 审校 郑茵/高琦)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
路透新加坡4月19日 - 亚洲6月上半月石脑油价格周三较7月上半月价格高出6.25美元/吨，前一日则为高出6美元，因基本面依旧强劲。
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。