中国商品：8月铁矿石和煤炭进口因需求疲软锐减，但原油进口继续增加

此外，海关数据显示，中国8月煤进口较前月下降18.1%至1,886万吨，大豆进口也锐降19.3%至603万吨。

中国经济增长减缓，水电产能增加，加之政府采取措施控制污染，这些都削减中国煤炭消耗量，导致煤价跌至六年低点。

同样，经济增长减速后，畜牧业和食品加工行业需求乏力，也冲击大豆进口需求。

贸易数据显示，中国8月出口增幅快于预期，但进口意外下降，推动贸易顺差连续第二个月创纪录高位，凸显决策层在勉力提振内需时所面临的挑战。

中国8月原油进口2,519万吨，比前月增加6%，较上年同期提高17.5%。