香港股市：恒生指数早盘小跌，国企指数上涨

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上涨，因需求旺盛
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
路透香港9月8日 - 香港股市周一早盘小跌，受到权重股跌势拖累，另一方面热衷于投资中国企业的投资人则是带动国企指数上扬。
中国8月贸易数据公布后，恒生指数及国企指数双双下跌，但之后跌幅缩小。
中国海关周一公布，8月出口同比增长9.4%，进口 同比下降2.4%。路透调查预估中值分别为增长8.0%和1.7%。当月贸易顺差 再刷新单月历史新高。
恒生指数 中午时分下跌0.3%至25,161.41点，国企指数 上涨0.2%。
中国股市周一逢中秋节休市；香港股市则将在周二休市。
友邦保险 挫跌1.3%，汇丰控股 则下跌0.7%。(完)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
路透新加坡4月19日 - 亚洲6月上半月石脑油价格周三较7月上半月价格高出6.25美元/吨，前一日则为高出6美元，因基本面依旧强劲。
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。