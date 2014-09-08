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亚洲 | 2014年 9月 8日 星期一 13:05 BJT

香港股市：恒生指数早盘小跌，国企指数上涨

路透香港9月8日 - 香港股市周一早盘小跌，受到权重股跌势拖累，另一方面热衷于投资中国企业的投资人则是带动国企指数上扬。

中国8月贸易数据公布后，恒生指数及国企指数双双下跌，但之后跌幅缩小。

中国海关周一公布，8月出口同比增长9.4%，进口 同比下降2.4%。路透调查预估中值分别为增长8.0%和1.7%。当月贸易顺差 再刷新单月历史新高。

恒生指数 中午时分下跌0.3%至25,161.41点，国企指数 上涨0.2%。

中国股市周一逢中秋节休市；香港股市则将在周二休市。

友邦保险 挫跌1.3%，汇丰控股 则下跌0.7%。(完)
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