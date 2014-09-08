《汇市简讯》欧洲盘初：英镑受苏格兰公投忧虑的拖累

投行观点：Diamondback Energy目标价从123美元下调至110--巴克莱
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0540GMT
* 英镑/美元下挫0.80%，欧元/英镑扬升0.74%，澳元/美元跌0.12%，美元/日圆微升0.04%
* 日股日经指数尾盘涨0.11%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微涨0.04%，美国10年期公债收益率2.4444%
* 苏格兰独立民意占上风，英国政府急忙承诺放权
* 中国8月贸易顺差再创新高，“外暖内冷”昭显增长动能乏力
* 日本第二季GDP环比年率下修，因资本支出降幅超预估 (完)
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(编译 张若琪 审校 于春红)
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