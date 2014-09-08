日本个股：夏普考虑出售旗下美国太阳能部门Recurrent Energy--彭博

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上涨，因需求旺盛
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
路透东京9月8日 - 彭博周一报导，日本夏普 寻求出售其位于美国的太阳能研发部门Recurrent Energy。夏普正逐渐淡出太阳能行业以专注于可盈利的业务。
夏普在2010年以3.05亿美元现金收购了Recurrent Energy。现在出脱的话将有助于夏普筹集资本，因夏普正努力把股东权益比率提升至稳健的水平。
夏普今年关闭了其位于英国的太阳能工厂，也退出了与意大利能源企业Enel SpA 合资生产太阳能面板及利用太阳能发电的企业。(完) (编译 李婷仪 审校 于春红)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
路透新加坡4月19日 - 亚洲6月上半月石脑油价格周三较7月上半月价格高出6.25美元/吨，前一日则为高出6美元，因基本面依旧强劲。
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。