日本个股：夏普考虑出售旗下美国太阳能部门Recurrent Energy--彭博

路透东京9月8日 - 彭博周一报导，日本夏普 寻求出售其位于美国的太阳能研发部门Recurrent Energy。夏普正逐渐淡出太阳能行业以专注于可盈利的业务。

夏普在2010年以3.05亿美元现金收购了Recurrent Energy。现在出脱的话将有助于夏普筹集资本，因夏普正努力把股东权益比率提升至稳健的水平。

夏普今年关闭了其位于英国的太阳能工厂，也退出了与意大利能源企业Enel SpA 合资生产太阳能面板及利用太阳能发电的企业。(完) (编译 李婷仪 审校 于春红)