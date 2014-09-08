日本股市：日经指数小幅收高，日本乐天网站受并购消息打压下挫

路透东京9月8日 - 日本股市周一在震荡交投中收盘小涨，美国就业数据逊于预期，激发对美国利率将保持在低位的预期，但日本乐天网站 重挫，因有消息称该公司收购美国折扣网站运营商。

软银 涨2.1%，为日经指数拉抬18.87点，此前中国电商巨擘阿里巴巴集团IPO-BABA.N公布，首次公开发行(IPO)定价预计在每股60-66美元。软银在阿里巴巴持股超过30%。

日经指数 收高0.2%至15,705.11点，距离上周所及七个月高位15,829.38不太远。

东证股价指数 升0.4%至1,298.64点，成交17.8亿股，为9月1日以来最低。

JPX日经400指数 涨0.4%至11,778.63点。

日本乐天网站跌4.2%，此前日本经济新闻报导称，乐天正在敲定一项协议，欲收购美国折扣网站运营商Ebates。收购出价逾1,000亿日圆(9.51亿美元)。