英国金融市场：英镑急挫而波动率跳升，受累于苏格兰公投不确定性

投行观点：Comerica目标价从66美元上调至72--Wedbush
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路透伦敦9月8日 - 周一在外汇市场，面对下周苏格兰公投投票可能的赞成结果，为应对市场大幅波动风险而进行对冲的成本急剧上升。一个月期英镑兑美元隐含波动率跳升至逾一年高点。
英镑 全面下跌，兑美元下挫1%至近10个月低点1.6145美元。英镑兑欧元也跌近1%，欧元 报0.8005英镑。
英镑贸易加权指数 下滑至4月底以来低点86.4。
英镑持续疲弱，令近期不确定性的对冲成本骤升。英镑/美元一个月期隐含波动率 升至9.35%左右，为2013年7月以来高点。(完)
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