版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 8日 星期一 15:14 BJT

全球金市：疲弱美国就业数据支撑金价，乌克兰危机继续受到关注

“黄金获得一些支撑，因为美国8月就业增速放缓，增加了美联储更加谨慎行事的可能性，”澳新银行分析师Victor Thianpiriya称。

其他交易商称，人们也关注乌克兰局势进展，以判断政府与亲俄叛军达成的停火协议能否维持。

若危机有所恶化，可能提振作为替代投资品的黄金价格。

目前，美元强势也打压了黄金需求。商品期货交易委员会(CFTC)周五称，对冲基金和货币经理连续第三周减少黄金期货期权看多持仓至6月以来低点。

上周随着金价跌至近三个月低点，实货需求回升，也对价格有所支撑。

--------------------------0638 GMT---------

价格 变动 涨跌%

现货金 1268.06 -0.53 -0.04

现货银 19.25 0.11 0.57

现货铂金 1406.74 6.24 0.45

现货钯金 888.75 4.25 0.48

COMEX期金 1269.1 1.8 0.14

COMEX期银 19.28 0.124 0.65

汇率

欧元/美元 1.2937

美元指数 83.936

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 郑茵/朱晓军；审校 李爽/高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐