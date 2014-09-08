全球金市：疲弱美国就业数据支撑金价，乌克兰危机继续受到关注

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上涨，因需求旺盛
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
“黄金获得一些支撑，因为美国8月就业增速放缓，增加了美联储更加谨慎行事的可能性，”澳新银行分析师Victor Thianpiriya称。
其他交易商称，人们也关注乌克兰局势进展，以判断政府与亲俄叛军达成的停火协议能否维持。
若危机有所恶化，可能提振作为替代投资品的黄金价格。
目前，美元强势也打压了黄金需求。商品期货交易委员会(CFTC)周五称，对冲基金和货币经理连续第三周减少黄金期货期权看多持仓至6月以来低点。
上周随着金价跌至近三个月低点，实货需求回升，也对价格有所支撑。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1268.06 -0.53 -0.04
现货银 19.25 0.11 0.57
现货铂金 1406.74 6.24 0.45
现货钯金 888.75 4.25 0.48
COMEX期金 1269.1 1.8 0.14
COMEX期银 19.28 0.124 0.65
汇率
欧元/美元 1.2937
美元指数 83.936
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 郑茵/朱晓军；审校 李爽/高琦)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
路透新加坡4月19日 - 亚洲6月上半月石脑油价格周三较7月上半月价格高出6.25美元/吨，前一日则为高出6美元，因基本面依旧强劲。
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。