全球金市：疲弱美国就业数据支撑金价，乌克兰危机继续受到关注

“黄金获得一些支撑，因为美国8月就业增速放缓，增加了美联储更加谨慎行事的可能性，”澳新银行分析师Victor Thianpiriya称。

其他交易商称，人们也关注乌克兰局势进展，以判断政府与亲俄叛军达成的停火协议能否维持。