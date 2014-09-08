亚洲橡胶：东京期胶跌至近一周低位，因日圆走强激发止损卖盘

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上涨，因需求旺盛
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
路透曼谷9月8日 - 东京期胶周一下跌并接近一周低点，交易员称，这是因日圆走强促使投资者结清期胶仓位来止损。
不过，市场交投淡静，因中国今日逢假期休市。
东京工业品交易所(TOCOM)指标2月期胶 下跌1.1日圆，结算价报每公斤196.6日圆。该合约在盘内最低跌至196.1日圆，为9月2日以来低位。
新加坡商品交易所(SICOM)近月10月期胶 最新报每公斤160.2美分，下滑0.7美分。（完）
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦 审校 蔡美珍)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
路透新加坡4月19日 - 亚洲6月上半月石脑油价格周三较7月上半月价格高出6.25美元/吨，前一日则为高出6美元，因基本面依旧强劲。
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。