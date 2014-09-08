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亚洲 | 2014年 9月 8日 星期一 15:28 BJT

亚洲橡胶：东京期胶跌至近一周低位，因日圆走强激发止损卖盘

路透曼谷9月8日 - 东京期胶周一下跌并接近一周低点，交易员称，这是因日圆走强促使投资者结清期胶仓位来止损。

不过，市场交投淡静，因中国今日逢假期休市。

东京工业品交易所(TOCOM)指标2月期胶 下跌1.1日圆，结算价报每公斤196.6日圆。该合约在盘内最低跌至196.1日圆，为9月2日以来低位。

新加坡商品交易所(SICOM)近月10月期胶 最新报每公斤160.2美分，下滑0.7美分。（完）

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦 审校 蔡美珍)
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