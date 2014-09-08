版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 8日 星期一 15:47 BJT

金属期市：伦铜在淡静交投中持稳，交易员预期美联储推迟升息

0708GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小跌0.1%至每吨6,965.50美元，上周五收高0.7%。期铜上周表现平平，8月下滑1.9%。

中国海关周一公布，8月出口同比增长9.4%，进口同比下降2.4%。路透调查预估中值分别为增长8.0%和1.7%。当月贸易顺差再刷新单月历史新高。

上海期交所周一适逢中国传统节日中秋节而休市。

其他基本金属中，券商Triland在报告中称，LME期镍上周突破长达数月区间后，未来一周可能进一步上涨。

LME期镍 周一小涨至两个月高点每吨19,696美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/孙茉莉; 审校 田建华/蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐