金属期市：伦铜在淡静交投中持稳，交易员预期美联储推迟升息

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上涨，因需求旺盛
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
0708GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小跌0.1%至每吨6,965.50美元，上周五收高0.7%。期铜上周表现平平，8月下滑1.9%。
中国海关周一公布，8月出口同比增长9.4%，进口同比下降2.4%。路透调查预估中值分别为增长8.0%和1.7%。当月贸易顺差再刷新单月历史新高。
上海期交所周一适逢中国传统节日中秋节而休市。
其他基本金属中，券商Triland在报告中称，LME期镍上周突破长达数月区间后，未来一周可能进一步上涨。
LME期镍 周一小涨至两个月高点每吨19,696美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/孙茉莉; 审校 田建华/蔡美珍)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
路透新加坡4月19日 - 亚洲6月上半月石脑油价格周三较7月上半月价格高出6.25美元/吨，前一日则为高出6美元，因基本面依旧强劲。
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。