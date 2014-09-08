更新版 1-《分析师观点》中国8月出口基本符合预期，贸易顺差高企格局料延续

* 出口增幅环比回落，进口跌幅超预期，复苏力度有限

* 单月顺差创历史新高，料仍将持续一段时间

* 人民币可能被动升值，但外汇占款增加可能有限 (增加更多分析师评论)

路透上海9月8日 - 中国海关周一公布，8月出口同比增长9.4%，进口同比下降2.4%。路透调查预估中值分别为增长8.0%和1.7%。当月贸易顺差再刷新单月历史新高。

海关数据显示，8月出口2,084.6亿美元；进口1,586.3亿美元，贸易顺差498.3亿美元，改写7月创下的473亿美元的单月历史纪录新高。

经季节调整后，中国8月出口同比增长12.3%,进口同比增长1.7；8月出口环比增长1.6%,进口环比增长3.1%。

主要数据:

* 7月出口同比增长9.4%（路透预估为增长8.0%）

* 7月进口同比下降2.4%（路透预估为增长1.7%）

* 7月贸易顺差498.3亿美元(路透调查中值为顺差400亿美元)

以下为分析师评论:

--国泰君安首席债券分析师徐寒飞

1、出口上行延续，外需继续温和改善。8月出口同比9.4%，环比回落5.1个百分点，季调环比从7月的5.1%回落至1.6%，出口回落但仍维持高位，外需复苏温和。8月出口数据与中采和汇丰PMI出口订单分别回落0.8和1.2个百分点的前瞻数据相一致，同时8月韩国、越南等出口也呈现回落，原因：（1）海外需求复苏不稳固，8月欧元区PMI创13个月新低，2季度日本经济大幅回落；（2）前期5-6月外贸稳增长和财政补贴等带动出口形势好转，但8月刺激力度减弱，效应边际下降。（3）2013年8月出口基数偏高，拉低同比增速。

2、从出口国别看，对发达市场与新兴市场出口回落不一。8月对发达国家中美国、欧盟和日本的出口增速分别由7月的12.3%、17%和2.9%回落至11.4%、12.5%和-3.1%，8月美国经济复苏仍强劲，8月PMI为59创下3年新高；而欧元区经济增长停滞与通缩阴影并存，复苏乏力；2季度日本经济呈现大幅回落，需求放缓。8月对新兴市场出口增速由13.9%回落至5%，汇率升值和基数效应导致对新兴市场的出口呈波动回落。

3、进口继续超预期下跌，内需疲弱态势未改，但环比改善。8月进口同比-2.4%，低于市场预期值2.4%，季调环比回升至3.1%。一般贸易进口仍维持弱势，继续回落，从7月-3.2%下跌4.1个百分点至-7.3%，中国进口与投资活动密切相关，预示国内需求和投资在8月仍维持偏弱迹象。

4、大宗和原油进口增速回升，分产品看，8月份主要大宗商品进口金额较7月环比上行，一方面，进口数量上，铁矿石、原油和铜的进口数量同比增速分别为9%、18%和-12%，较7月份上升-4、27和4个百分点，反应国内基建投资上升带动企业补库存需求止跌回稳，另一方面，进口价格上，原油进口价格同比上涨，但幅度放缓，而铁矿砂价格继续下跌，8月海外乌克兰局势动荡，美元走强，以美元计价的大宗商品价格弱势调整，进口价格有所回落。

5、外需复苏力度强于内需改善，外贸顺差增长支撑汇率继续走强。8月进出口贸易顺差为498亿美元，较7月上升25亿美元，比去年同期上升217亿美元，预期8月新增外汇占款将继续改善，将带动银行间资金面平稳。出口持续高于进口增速，利于贸易顺差维持高位，人民币升值压力上升，事实上，人民币对美元即期汇率从5月份起步入升值轨道，已从前期5月初的6.2556低点升值1.87%至6.1386，创近半年新高，贸易顺差增加、套利资金流入，支撑人民币汇率继续走强。

6、预计未来出口走强、进口乏力的态势仍将持续。四季度海外复苏趋势未改，美国经济加速回升，欧元区实行新一轮量宽政策，外贸稳增长、套利资金流入等因素，利于带动出口对经济拉动作用回升，贸易顺差改善延续；而进口仍受到国内需求和投资下滑抑制，以及高基数影响扰动，预计9月进口仍将维持低位震荡。

--招商证券宏观研究团队

1、8月出口同比增长9.4%，好于市场预期。一般贸易出口同比增长14.3%，体现外需改善，加工贸易增长偏弱，体现我国出口结构的调整；从国别来看，对欧美和新兴经济体的出口增速均较高，对新兴经济体的出口或受益于前期资金持续回流东亚新兴经济体所带来的景气提升和俄罗斯受欧盟制裁所引起的贸易转移；此外，前期各省市陆续出台的外贸支持政策也逐渐显现出对出口的促进作用。

2、8月进口同比负增长-2.4%，低于市场预期，显示内需不足，与8月的耗煤量、粗钢产量偏低和螺纹钢、水泥等工业品价格下跌所反映出的经济增长动能偏弱相一致，表明目前经济复苏可持续性较差；铜材、铁矿石进口继续受到贸易融资收紧的影响；铁矿石、农产品等商品价格的下跌也压缩了进口规模，而在美元预期升值的背景下，大宗商品价格将继续承压。

3、8月贸易顺差498.36亿美元，再创历史新高，反映了内外需的分化， 但汇改后国内结汇意愿持续下降，加之近期美元指数强势上升，通过贸易项下流入的外汇资金将更多地体现为外汇存款规模的上升

--交通银行资产管理中心高级研究员 陈鹄飞

中国8月进口增速的继续回落，特别是大宗商品的继续回落，与前期大宗商品虚假贸易融资的清查有关，预计未来进口增速回落还会持续一段时间。

出口增幅的回落则有三个方面原因，一是去年的基数较高，二是欧元区从债务危机到增长危机，也影响了中国对欧洲的出口，三是全球经济复苏的改善程度可能并没有预期那么大。

虽然进出口增幅在回落，但从顺差的角度来看，两者之间的差额还是会保持高位，显示中国进入一种衰退性的贸易顺差阶段，这并不表明基本面的复苏很乐观，未来国内增长的空间还是要继续靠改革红利等方面。

同时，顺差的高位保持，可能会使人民币有被动升值的风险，因为美元指数的上行，人民币实际有效汇率之间也可能会有上行压力，同时欧洲和日本的宽松效应也可能会有外溢效应，非美货币被动升值。

不过，即使人民币未来有被动升值风险，由于今年以来人民币的双向波动加强，央行也明确表示退出常态式外汇干预，升值可能不一定会带来外汇占款的明显提升，外汇占款仍然处于中枢下降的趋势中，因此外占对流动性的补充，可能并不会因为贸易顺差和升值效应，而必然增加，央行对流动性的调控可能仍然会是定向和结构性的措施。

--国信证券固定收益团队

8月份进出口数据总体表现为向好态势，主要表现为环比数据（经过季节调整后）趋稳改善。

出口方面：8月份同比增速比7月份继续小幅度回升，且主要外需主体的出口增速保持稳定改善。8月份出口环比增速（季节调整后）虽然比7月份有所回落，但是保持在1998年以来的环比平均水平（主要原因在于7月份环比增速过高）。

进口方面：8月份进口同比增速虽然比7月份继续回落，保持在负增长区域，但是主要原因在于基数效应所导致，从环比（剔除季节性）来看，5、6、7、8月四个月份来看，环比增速依次改善上行，虽然幅度有限，但是稳定走升态势较为稳固。

--国泰君安宏观 任泽平/韦志超

出口仍向好，热钱扰动因素仍存。（1）出口同比9.4%。（2）7月出口交货值同比7.2%，验证7月热钱扰动因素。8月人民币汇率仍涨，热钱仍存流入动力。（3）2013年8月出口基数偏高，拉低同比增速。

中国具有比较优势的劳动力密集型产业如箱包、纺织服装、消费电子等出口仍然走好，持续受益于外需改善以及人民币贬值影响。

出口新常态式复苏仍然向好。（1）人民币汇率从6月升值的滞后效应将逐渐显现。（2）2013年下半年出口基数高将拉低同比增速。

进口同比为-2.4%，大幅低于预期的2.4%。大宗商品进口在价格均走低的情况下仍然低迷，与经济下行相印证，9-10月政府稳增长压力增加。

外贸顺差498亿美元，高于预期的452亿美元。出口强，进口弱、顺差高企的格局在未来几月仍将延续。人民币升值使8月外占或继续大幅增加，央行在公开市场上的操作旨在对冲外占。

--中金公司债券研究团队

8月份出口增速为9.4%，基本符合预期我们此前10.6%的预期，进口增速为-2.4%，低于我们此前2%的预期。贸易顺差上升到498.3亿，创历史新高，高于此前预期的450亿。总体来看，外需延续复苏，内需偏弱，净出口对中国经济的贡献会维持高位。

从分项具体看：1、分贸易方式方面。一般贸易出口从7月16%小幅降至14.3%，但仍维持较高水平，外需持续复苏格局未变；一般贸易进口从7月的-3.1%降至-7.3%，由于短期政策刺激力度有所减弱，而房地产市场依然低迷，内需相对依然不强。一般贸易出口和进口的增速差扩大至近几年的新高，也是贸易顺差扩大的主要原因。相对而言，加工贸易进出口增速放缓，显示低附加值的加工贸易优势逐步减弱。特殊监管区出口增速平稳，外贸政策继续发挥支撑作用。

2、分国别出口方面。对发达经济体的出口增速略有回落，但仍维持较高水平。对美国出口从7月的14%降至11.4%，对欧盟出口从7月的17%降至12.5%，对日本出口从7月的2.9%降至-3.1%。但对部分新兴市场的出口明显提高。例如对金砖四国出口增速达到16.3%，上月是5.6%。对东盟的出口13%，较上月的11.9%仍小幅增长。对俄罗斯出口更为明显，当月同比上升至27.09%，创历史新高，可能是俄罗斯禁止从美国、欧洲进口食品，导致从中国的进口需求明显上升。

3、分国别进口方面。从美国进口由7月的5.9%降至-3.1%，从日本进口由7月的0.1%降至-5.3%，从欧盟进口由7月的7.6%降至4.5%，内需依然不强；未来需要关注房地产市场是否会逐步企稳，从而稳定内需和进口增速。

4、分商品进出口方面。商品出口方面，出口钢材776万吨，同比增长26.4%，增速回落但仍处在高位，内需不强背景下产能过剩行业继续加快出口。商品进口方面，进口铁矿石7488万吨，同比增长8.5%，增速回落明显。受国内钢铁贸易商需求减弱、铁矿石融资收紧和人民币升值预期不强影响，铁矿石融资处在低位。进口未锻造铜及铜材34万吨，同比下降12.3%，大宗商品融资贸易仍受制约，并对进口增速形成拖累。

虽然近期美元走强一定程度上推动了大宗商品价格指数的下跌，从而有利于降低通胀水平。一些大宗的可贸易品如原油、铁矿石、有色金属等，其价格下跌确实有助于降低国内相应产品的价格。但中国目前潜在的通胀风险主要来自食品层面，尤其是猪肉受猪周期的影响有走高风险，而玉米等农作物也因为国内北方乾旱而受到一定影响，禽肉价格以及蛋价也因为供给减少而出现持续上涨。而这些食品当中，相当一部分是难以进行国际贸易的品种，即使玉米在全球的价格跌至低位，但由于中国有较为严格的进口配额，其价格与全球价格的联动性也不那么紧密（除了进口依存度较高的大豆）。因此，美元走强，推动大宗商品价格走低从而导致通胀压力减轻这一利好国内债市的逻辑至少在目前来看，作用没有以往那么明显。

上周欧央行进一步降息和计划从10月份开始实行QE，有望提振市场风险偏好，并在压低欧元汇率后有助于欧洲出口改善。尽管有所波折，但全球经济景气程度在逐步提升，尤其是全球综合PMI最近几个月一直在上升，并回到近几年的高位。尽管中国内需受房地产周期的影响偏弱，但外需的逐步复苏使得中国净出口对经济的贡献回到较高水平，最近几个月贸易顺差也在连创新高。但需要关注的是美元持续走强背景下，人民币近期相对美元也在升值，人民币贸易加权综合汇率重新走强可能对未来出口会有一定影响，但可能对低附加值的加工贸易的影响更为明显，出口结构升级可能推动一般贸易增速继续维持高位。

尽管贸易顺差屡创新高，但强美元背景下，人民币的结汇意愿并不强烈，国内外汇存款持续增长以及境内美元拆借利率持续下降显示境内客户持有美元的头寸上升，境内美元流动性宽松。因此，未来外汇占款即便有一定恢复，与历史相比可能还是偏低。

强美元并未从抑制通胀层面贯彻以往利好国内债市的逻辑，反而是强美元导致结汇意愿下降进而导致外汇占款恢复偏慢，不利于流动性的恢复，且强美元导致全球资金更愿意回流到发达经济体而非新兴市场（上周EPFR统计显示海外资金流出中国股市）。因此这次强美元与以往不同，对国内债市弊大于利（数据显示近半年来美元指数和国内国债收益率负相关性减弱甚至转为小幅正相关性。

--民生证券宏观研究员 李奇霖

外需没那么好，主要是人民币升值提前报关所致，先导指数还有pmi新出口订单都是回落的。发达国家经济复苏对我们出口会有拉动，但发达国家是逆差纠正式复苏，不能过于乐观对出口的改善效果，比较真实的均衡出口增速预计就7%左右。（完） (发稿 路透中文部 审校 曾祥进)