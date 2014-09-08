《全球汇市》英镑降至近10个月低位，受苏格兰独立派民意领先打击

“投票支持独立只是一系列不确定事件的开端，这些不确定性涵盖了政治经济独立的时间表、随之产生的制度框架、苏格兰成立央行、资产和负债划分、财政影响和政策，以及苏格兰可以选择的货币等。”巴克莱在分析师报告指出，“原本偏向下行的英镑实际波动率可能在好一段时间内将提高。”

Saxo Capital Markets的分析师Jeffrey Halley称，从技术面看，英镑的关键长期支撑落在约1.6000-1.6100美元，目前100周和200周移动均线都处在该区域内。

英镑的下挫将给美元带来支撑。上周五发布的美国非农就业报告令人失望，拖累美元走低。美元兑日圆 报在105.095附近，维持在周五触及的六年高点105.71下方。

欧元兑美元 则持稳，报1.2945美元，略高于上周所及14个月低点1.2920。自上周四欧洲央行出台新政策行动后，欧元便承压。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2942 1.2950 -0.06 -5.84 1.3745

美元/日圆 105.12 105.08 +0.04 -0.17 105.30

欧元/日圆 136.04 136.08 -0.03 -5.94 144.63

美元/瑞郎 0.9317 0.9310 +0.08 +4.36 0.8928

英镑/美元 1.6168 1.6325 -0.96 -2.34 1.6556

美元/加元 1.0897 1.0878 +0.17 +2.61 1.0620

澳元/美元 0.9355 0.9376 -0.22 +4.96 0.8913

新西兰元/美元 0.8320 0.8326 -0.07 +1.39 0.8206

欧元/瑞郎 1.2060 1.2059 +0.01 -1.72 1.2271

欧元/英镑 0.8003 0.7938 +0.82 -3.54 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1897 9.1913 -0.02 +3.87 8.8474

美元/挪威克朗 6.2986 6.2776 +0.33 +3.83 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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