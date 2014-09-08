版本:
中国
市场报道 | 2014年 9月 8日 星期一 16:24 BJT

标题新闻：西班牙2014年第二季房价较上年同期上涨0.8%，为六年来首现增长--INE

注：INE为西班牙国家统计局缩写

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐