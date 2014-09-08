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亚洲 | 2014年 9月 8日 星期一 16:35 BJT

美俄关系：两国将讨论1987年签订的中程飞弹条约--国际文传电讯社

路透莫斯科9月8日 - 国际文传电讯社引述一名俄罗斯外交部官员谈话指出，俄罗斯和美国官员周四将在莫斯科开会，讨论1987年武器协议的执行情形。

上面所提及的是“中程飞弹条约”，规范的是射程500-5,500供里的弹道及巡航飞弹。一名俄罗斯将军今年稍早表示，俄罗斯可能退出这项条约。

国际文传电讯设引述俄罗斯外交部防止武器扩散暨管制部门主管Mikhail Ulyanov谈话指出，“我们认为这是一项重要协议，应该正确执行。”(完) (编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
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