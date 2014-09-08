美俄关系：两国将讨论1987年签订的中程飞弹条约--国际文传电讯社

国际油市：亚洲石脑油需求依旧良好，托克再度大举买入
路透新加坡4月19日 - 亚洲6月上半月石脑油价格周三较7月上半月价格高出6.25美元/吨，前一日则为高出6美元，因基本面依旧强劲。
路透莫斯科9月8日 - 国际文传电讯社引述一名俄罗斯外交部官员谈话指出，俄罗斯和美国官员周四将在莫斯科开会，讨论1987年武器协议的执行情形。
上面所提及的是“中程飞弹条约”，规范的是射程500-5,500供里的弹道及巡航飞弹。一名俄罗斯将军今年稍早表示，俄罗斯可能退出这项条约。
国际文传电讯设引述俄罗斯外交部防止武器扩散暨管制部门主管Mikhail Ulyanov谈话指出，“我们认为这是一项重要协议，应该正确执行。”(完) (编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
路透新加坡4月19日 - 亚洲6月上半月石脑油价格周三较7月上半月价格高出6.25美元/吨，前一日则为高出6美元，因基本面依旧强劲。
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。