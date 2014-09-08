版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 8日 星期一 16:55 BJT

新兴汇市：马币领涨亚币，美国就业数据疲软打压FED升息预期

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 105.13 105.95 +0.78 +0.14 105.28

坡元 1.2536 1.2537 +0.01 +0.77 1.2632

泰铢 32.00 32.07 +0.22 +2.69 32.86

菲律宾披索 43.55 43.66 +0.26 +1.96 44.40

印尼卢比 11727.00 11750.00 +0.20 +3.69 12160.00

印度卢比 60.24 60.39 +0.25 +2.59 61.80

马币 3.1730 3.1825 +0.30 +3.23 3.2755

注: 中国、韩国及台湾市场因假期休市。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐