新兴汇市：马币领涨亚币，美国就业数据疲软打压FED升息预期

国际油市：亚洲石脑油需求依旧良好，托克再度大举买入
路透新加坡4月19日 - 亚洲6月上半月石脑油价格周三较7月上半月价格高出6.25美元/吨，前一日则为高出6美元，因基本面依旧强劲。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 105.13 105.95 +0.78 +0.14 105.28
坡元 1.2536 1.2537 +0.01 +0.77 1.2632
泰铢 32.00 32.07 +0.22 +2.69 32.86
菲律宾披索 43.55 43.66 +0.26 +1.96 44.40
印尼卢比 11727.00 11750.00 +0.20 +3.69 12160.00
印度卢比 60.24 60.39 +0.25 +2.59 61.80
马币 3.1730 3.1825 +0.30 +3.23 3.2755
注: 中国、韩国及台湾市场因假期休市。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)
路透新加坡4月19日 - 亚洲6月上半月石脑油价格周三较7月上半月价格高出6.25美元/吨，前一日则为高出6美元，因基本面依旧强劲。
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。