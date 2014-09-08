香港社会：哈佛大学获单笔最大捐赠3.5亿美元，来自香港恒隆家族

路透香港9月8日 - 香港恒隆集团 及恒隆地产 陈曾熙家族旗下的晨兴基金会（The Morningside Foundation）周一宣布，将向美国哈佛大学捐赠3.5亿美元，支持该大学的公共卫生学院。这笔捐款是哈佛大学创校以来获得金额最大的单笔捐赠。

哈佛大学公共卫生学院并将更名为＂哈佛陈曾熙公共卫生学院＂（Harvard T.H. Chan School of Public Health），以纪念已故的陈曾熙。

哈佛公共卫生学院院长Julio Frenk表示，这笔捐赠将支持学生与教职员致力延缓和克服全球卫生所面对的四大威胁，包括新旧流行病，从疟疾、伊波拉到肥胖症和癌症；有害的自然环境和社会环境，从空气污染和水污染到枪支暴力和吸烟的危害；贫困和需要人道救援的危机，包括战争和自然灾害；全球各地面临失效的医疗体系，导致医护费用难以负担、医疗效率低下，甚至有许多人无法获得医疗服务。

陈曾熙为恒隆集团的创办人，亦为集团现任主席陈启宗及晨兴基金会发言人陈乐宗之父。恒隆的新闻稿称，陈乐宗于1975年和1979年在哈佛公共卫生学院取得了硕士和博士学位。在哈佛求学期间，他父亲曾来校探访。因此，家族基金会通过向哈佛公共卫生学院捐赠的方式缅怀陈曾熙至为恰当。