CNH动态：内地出口保强劲，助推离岸即期创6个月来高位

路透香港9月8日 - 中国8月出口数据依旧保持强劲，提振离岸人民币现汇 周一创6个月来的高位。贸易顺差再创历史新高也将力推人民币升值压力继续增加。

”今天进出口数据早盘10点一公布，人民币买盘就上来了，贸易顺差持续扩大，人民币短期升值压力继续增加， ”一位中资银行交易员称，欧洲央行即将推出的量化宽松预料也会造成更多资本流入中国。

中国8月份外贸数据延续“外暖内冷”的格局，海外市场持续回暖令出口同比增幅基本符合预期，而萎靡不振的内需却让进口降幅进一步放大，导致贸易顺差在7月创出单月历史新高后，8月继续刷新这一纪录并接近500亿美元。

澳新研究报告称，贸易顺差的持续扩大，加上境内较高的人民币利率，使得人民币升 值的压力继续增加。

交通银行资产管理中心高级研究员陈鹄飞认为，顺差的高位保持，可能会使人民币有被动升值的风险，因为美元指数的上行，人民币实际有效汇率之间也可能会有上行压力，同时欧洲和日本的宽松效应也可能会有外溢效应，非美货币被动升值。

本地时间16:39时，离岸人民币现汇 报6.1340，较上交易日涨62个点子，这一点位创下自3月13日以来的盘中高位。

在岸即期 因中国传统假期中秋节而休市。

同时间，无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.2210/2230，上日收盘在6.2220，微涨0.02%。一年期NDF较离岸即期汇率贴水1.41%左右。

全球汇市上，英镑兑美元周一跌至近10个月最低水准，此前一份民意调查显示，赞成苏格兰独立的支持率首度领先反对阵营。欧元兑美元 则持稳，报1.2945美元，略高于上周所及14个月低点1.2920。自上周四欧洲央行出台新政策行动后，欧元便承压。（完）

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