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亚洲 | 2014年 9月 8日 星期一 17:10 BJT

《汇市简讯》美元/日圆正为中期上涨积聚动能

0857 GMT

* 美元/日圆有最终突破并站上105.71的潜能，该水准是2014年内高点

* 106.00下方的大量期权障碍将阻碍短线涨势

* 在105.00日圆下方的日本进口商买盘，继续支撑美元/日圆多头

* 今日到期的期权包括：执行价在104.50、105.00和105.25

* 美元/日圆波动率目前达到峰值

* 各执行价的期权规模：link.reuters.com/rad82w

(编译 高琦 审校)
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