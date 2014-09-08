《汇市简讯》美元/日圆正为中期上涨积聚动能

国际油市：亚洲石脑油需求依旧良好，托克再度大举买入
路透新加坡4月19日 - 亚洲6月上半月石脑油价格周三较7月上半月价格高出6.25美元/吨，前一日则为高出6美元，因基本面依旧强劲。
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* 美元/日圆有最终突破并站上105.71的潜能，该水准是2014年内高点
* 106.00下方的大量期权障碍将阻碍短线涨势
* 在105.00日圆下方的日本进口商买盘，继续支撑美元/日圆多头
* 今日到期的期权包括：执行价在104.50、105.00和105.25
* 美元/日圆波动率目前达到峰值
* 各执行价的期权规模：link.reuters.com/rad82w
(编译 高琦 审校)
路透新加坡4月19日 - 亚洲6月上半月石脑油价格周三较7月上半月价格高出6.25美元/吨，前一日则为高出6美元，因基本面依旧强劲。
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。