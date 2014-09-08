欧洲汇市：苏格兰独立公投日益临近，英镑选择权波动率跳涨

英镑兑美元 下跌1%，触及近10个月低点1.6145，英镑兑欧元也下跌近1%，欧元 报在0.8017英镑，为两周来最高。

“外汇市场正落后反应相关题材。目前为止公投结果的不确定性尚未反映至汇价上，”德国商业银行汇市策略师Esther Reichelt表示，“未来两周我们应该全力提防英镑汇价波动升高。”

英镑兑美元上周下跌超过2.5%，这番跌势导致其对冲不确定性风险的成本升高。英镑/美元一个月期隐含波动率 升至约9.35%，为2013年7月以来最高。

两个月隐含波动率 亦上扬，但不及一个月期波动率，且报在8.15%，凸显出市场对于公投赞成独立结果的忧心程度。

“这是近期导致对冲基金寻求保护的事件，”一家英国银行的期权交易员表示，“中长期投资人目前仍在场边观望。”(完)

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