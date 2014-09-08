国际油市：亚洲石脑油需求依旧良好，托克再度大举买入
路透新加坡4月19日 - 亚洲6月上半月石脑油价格周三较7月上半月价格高出6.25美元/吨，前一日则为高出6美元，因基本面依旧强劲。
路透伦敦9月8日电 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：周五都在消化欧洲央行会议之后的颓势，只要欧元仍低于周四蜡烛阴线中点的1.3047，至少应该会再出现一道阴线，填补到第三波目标1.2905。因此，欧元应该有可能在1.3047遇阻回跌。较长线而言，以1-2-3展开的波浪非常偏空，预示欧元可能跌破2012年低点1.2042。
美元/日圆：周五汇率走势确实引人侧目。难道市场作空日圆的程度如此之高，一次重大突破除了引发获利了结卖盘之外，就没别的了？短线发展必须非常密切注意，因为这个向上假突破很有可能会扭转情势。今天第一个卖盘触发位料在104.87，第二个在104.68。
英镑/美元：突破233日移动均线后，英镑/美元一路下滑，现在要观察的是，由旧有三角型态顶部转成的支撑，是否能够抵挡住跌势。当前这波下行周期已经进入到末期，因此周末的跳空缺口或许应该视为一个普通缺口，因此将会被填补到1.6332。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2943 1.2950 -0.05 -5.83 1.3745
美元/日圆 105.15 105.08 +0.07 -0.14 105.30
欧元/日圆 136.13 136.08 +0.04 -5.88 144.63
美元/瑞郎 0.9316 0.9310 +0.06 +4.35 0.8928
英镑/美元 1.6107 1.6325 -1.34 -2.71 1.6556
美元/加元 1.0886 1.0878 +0.07 +2.50 1.0620
澳元/美元 0.9354 0.9376 -0.23 +4.95 0.8913
新西兰元/美元 0.8314 0.8326 -0.14 +1.32 0.8206
欧元/瑞郎 1.2060 1.2059 +0.01 -1.72 1.2271
欧元/英镑 0.8035 0.7938 +1.22 -3.16 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.1945 9.1913 +0.03 +3.92 8.8474
美元/挪威克朗 6.3015 6.2776 +0.38 +3.88 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 蔡美珍；审校 高琦)
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兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。