路透基点：友达光电旗下AFPD融资案贷款规模降至1.1亿美元--TRLPC

路透香港9月8日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士的话报导，AFPD Pte Ltd由母公司友达光电担保的贷款规模，已由1.5亿美元降至1.1亿。

这笔贷款目前分为两部分，包括4.5年期7,000万美元A部分贷款，和3.5年期4,000万美元B部分贷款。

牵头行兼簿记行(MLAB)渣打银行、星展银行和台湾银行分别承贷3,200万美元、2,700万美元和1,500万美元。

兆丰国际商业银行(1,200万美元)、第一银行(1,000万美元)、台新银行(800万美元)、彰化银行(600万美元)亦参贷。

此项贷款协议在8月29日签署。

贷款利率将根据AFPD母公司友达光电的净利润率作相应调整：若净利润率低于3%，利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码175基点(A部分)和加码170基点(B部分)；净利润率介于3-5.9%，加码160基点 (A部分)和155基点(B部分)；净利润率达到6%或更高，加码155基点(A部分)和150基点(B部分)。两部分贷款的初始加码幅度分别为175及170个基点

若台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)与LIBOR之差超过35基点，借款方将为两笔贷款支付超出部份。

承贷2,500万美元或以上的银行获前端费80个基点；承贷2,000-2,400万美元的银行获前端费75个基点；承贷1,500-1,900万美元的银行获前端费60个基点。