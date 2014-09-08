路透基点：146亿台币台湾义大亚洲广场贷款案获10家银行参贷--TRLPC

国际油市：亚洲石脑油需求依旧良好，托克再度大举买入
路透新加坡4月19日 - 亚洲6月上半月石脑油价格周三较7月上半月价格高出6.25美元/吨，前一日则为高出6美元，因基本面依旧强劲。
路透香港9月8日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，为高雄义大亚洲广场建设而进行的两桩贷款案已获10家银行参贷，贷款共计146亿台币(4.88亿美元)。
对于义大华都企业股份有限公司的74.13亿台币融资案，牵头行兼簿记行第一银行和土地银行各承贷14.33亿台币和14亿台币。
牵头行包括台湾银行(10.5亿台币)、兆丰国际商业银行(10.5亿台币)和台湾中小企业银行(8.5亿台币)。
主办行农业金库承贷4.7亿台币。经理行包括彰化银行(4.2亿台币)、合作金库(3.4亿台币)、中国输出入银行(2亿台币)和阳信银行(2亿台币)。
资金用于建设义大亚洲广场内部的一个购物商场。
同时，对于义大华悦酒店股份有限公司的71.86亿台币融资案，牵头行兼簿记行台湾土地银行和第一银行分别承贷13.26亿台币和12.8亿台币。
簿记行台湾银行、兆丰国际商业银行和台湾中小企业银行分别承贷10.5亿台币、10.5亿台币和8.5亿台币。
经理行农业金库承贷4.7亿台币。另外四家参贷银行为彰化银行(4.2亿台币)、合作金库(3.4亿台币)、中国输出入银行(2亿台币)和阳信银行(2亿台币)。
资金用于建设一家酒店。
两笔贷款都在8月19日签订。
据高雄政府网站，义大亚洲广场将包含地上32层和地下六层，预计2017年开始营业。义联集团计划投资109亿台币在购物商场，110亿台币在酒店。 (完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
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