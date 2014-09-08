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亚洲 | 2014年 9月 8日 星期一 18:25 BJT

全球经济：7月OECD领先指标稳定在100.49，德国成长动能有所减弱

但OECD也再度强调，欧洲最大经济体--德国的经济增长失去动能，德国7月领先指标从前月的100.24降至99.98。日本领先指标也从100.12跌至99.86。

美国7月指标从100.56小升到100.62，为连续第五个月呈现改善。加拿大指标从99.97升至100.02，意大利指标从101.53微升到101.54.

在主要新兴经济体中，印度指标连续第八个月改善，俄罗斯指标从100.21升至100.33。

OECD称，欧元区显示出稳定增长动能，7月指标略微下滑到100.83。（完）

(编译 李爽/高琦 审校 田建华/蔡美珍)
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