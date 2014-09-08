全球经济：7月OECD领先指标稳定在100.49，德国成长动能有所减弱

国际油市：亚洲石脑油需求依旧良好，托克再度大举买入
路透新加坡4月19日 - 亚洲6月上半月石脑油价格周三较7月上半月价格高出6.25美元/吨，前一日则为高出6美元，因基本面依旧强劲。
但OECD也再度强调，欧洲最大经济体--德国的经济增长失去动能，德国7月领先指标从前月的100.24降至99.98。日本领先指标也从100.12跌至99.86。
美国7月指标从100.56小升到100.62，为连续第五个月呈现改善。加拿大指标从99.97升至100.02，意大利指标从101.53微升到101.54.
在主要新兴经济体中，印度指标连续第八个月改善，俄罗斯指标从100.21升至100.33。
OECD称，欧元区显示出稳定增长动能，7月指标略微下滑到100.83。（完）
(编译 李爽/高琦 审校 田建华/蔡美珍)
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路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。