版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 8日 星期一 18:30 BJT

国际油市：原油价格跌破每桶100美元，OPEC并不担心--消息人士

OPEC没有设定官方目标价。据沙特阿拉伯石油部长欧那密6月时的说法，油价还需要进一步下跌，才会脱离可接受的范围，当时欧那密称，油价在“100美元、110美元和95美元是好价格”。

另一位消息人士也发表类似看法。

“成员国当前似乎态度轻松，”OPEC的消息人士称，“我没听到任何有忧虑声音。”

周四波斯湾阿拉伯国家石油部长将举行年度会议。尽管这通常不进行产出目标的讨论，但是他们或许会藉机评论油价水平。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐