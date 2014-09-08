国际油市：原油价格跌破每桶100美元，OPEC并不担心--消息人士

国际油市：亚洲石脑油需求依旧良好，托克再度大举买入
路透新加坡4月19日 - 亚洲6月上半月石脑油价格周三较7月上半月价格高出6.25美元/吨，前一日则为高出6美元，因基本面依旧强劲。
OPEC没有设定官方目标价。据沙特阿拉伯石油部长欧那密6月时的说法，油价还需要进一步下跌，才会脱离可接受的范围，当时欧那密称，油价在“100美元、110美元和95美元是好价格”。
另一位消息人士也发表类似看法。
“成员国当前似乎态度轻松，”OPEC的消息人士称，“我没听到任何有忧虑声音。”
周四波斯湾阿拉伯国家石油部长将举行年度会议。尽管这通常不进行产出目标的讨论，但是他们或许会藉机评论油价水平。(完)
路透新加坡4月19日 - 亚洲6月上半月石脑油价格周三较7月上半月价格高出6.25美元/吨，前一日则为高出6美元，因基本面依旧强劲。
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。