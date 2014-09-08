国际油市：380-cst燃料油现货升水触及三周高点，受掉换合约低价提振

路透新加坡9月8日 - 380-cst燃料油现货升水周一升至三周高位，因掉换合约价格偏低鼓励投资人在较高升水价位买入。

路透数据显示，380-cst燃料油较新加坡现货报价每吨升水3.67美元，较上周五高出0.42美元。

燃料油掉换合约通常追随原油市场走势，后者因宏观经济数据低迷而表现疲弱。

布兰特油价周一跌破每桶100美元，为14个月来首次，因中国和美国数据显示两国经济成长可能慢于预期。