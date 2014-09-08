版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 8日 星期一 18:56 BJT

国际油市：380-cst燃料油现货升水触及三周高点，受掉换合约低价提振

路透新加坡9月8日 - 380-cst燃料油现货升水周一升至三周高位，因掉换合约价格偏低鼓励投资人在较高升水价位买入。

路透数据显示，380-cst燃料油较新加坡现货报价每吨升水3.67美元，较上周五高出0.42美元。

燃料油掉换合约通常追随原油市场走势，后者因宏观经济数据低迷而表现疲弱。

布兰特油价周一跌破每桶100美元，为14个月来首次，因中国和美国数据显示两国经济成长可能慢于预期。

交易商还表示，由于特定级别燃料油供给仍然略为偏紧，燃料油市场相对强劲。

RMK级(500-cst)燃料油尤其表现强势，因供给减少。

印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd标售8万吨380-cst燃料油，船期为10月26-28日。此次标售将在9月10日关闭，有效期截止9月11日。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐