国际油市：380-cst燃料油现货升水触及三周高点，受掉换合约低价提振

国际油市：亚洲石脑油需求依旧良好，托克再度大举买入
路透新加坡4月19日 - 亚洲6月上半月石脑油价格周三较7月上半月价格高出6.25美元/吨，前一日则为高出6美元，因基本面依旧强劲。
路透新加坡9月8日 - 380-cst燃料油现货升水周一升至三周高位，因掉换合约价格偏低鼓励投资人在较高升水价位买入。
路透数据显示，380-cst燃料油较新加坡现货报价每吨升水3.67美元，较上周五高出0.42美元。
燃料油掉换合约通常追随原油市场走势，后者因宏观经济数据低迷而表现疲弱。
布兰特油价周一跌破每桶100美元，为14个月来首次，因中国和美国数据显示两国经济成长可能慢于预期。
交易商还表示，由于特定级别燃料油供给仍然略为偏紧，燃料油市场相对强劲。
RMK级(500-cst)燃料油尤其表现强势，因供给减少。
印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd标售8万吨380-cst燃料油，船期为10月26-28日。此次标售将在9月10日关闭，有效期截止9月11日。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 杜明霞)
路透新加坡4月19日 - 亚洲6月上半月石脑油价格周三较7月上半月价格高出6.25美元/吨，前一日则为高出6美元，因基本面依旧强劲。
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。