国际油市：新加坡航煤升水持坚，得益于印尼现货需求

国际油市：亚洲石脑油需求依旧良好，托克再度大举买入
路透新加坡4月19日 - 亚洲6月上半月石脑油价格周三较7月上半月价格高出6.25美元/吨，前一日则为高出6美元，因基本面依旧强劲。
路透新加坡9月8日 - 亚洲航煤现货升水周一持坚，扳回上一交易日的失地，交易商称，来自印尼的现货需求支撑了市场。
印尼国有公司Pertamina旗下的交易部门Petral正在寻购多达480,000桶的航煤，本月交付，因旗下两座炼厂正在进行例行维修。
交易商称，加之来自Petronas的买兴，支撑了航煤的升水。他们补充称，地区供应亦处于低位。
交易商表示，日本炼厂亦开始储存冬季用煤油，这意味着该国的航煤出口会减少。
台塑石化卖出10月初一批航煤船货，较新加坡报价每桶升水0.25-0.3美元，这亦反映出市况的强劲，这可能是今年最高的价格，虽然尚未立即得到证实。
新加坡现货交易中，航煤和柴油各成交了一笔。
壳牌卖出100,000桶9月23-27日的航煤，买家为托克(Trafigura)，较9月22-26日新加坡的报价每桶高出0.35美元。
道达尔出售了150,000桶含硫500-ppm的柴油，船期定在9月23-27日，买家为托克，较新加坡9月22-26日的平均报价每桶贴水0.3美元。(完)
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(编译 孙茉莉; 审校 杜明霞)
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