国际油市：亚洲石脑油裂解价差反弹至两个交易日高点，因原油下跌

路透新加坡9月8日 - 亚洲石脑油裂解价差周一反弹至每吨134.98美元的两日高位，之前指标原油跌幅超过石脑油。

石脑油价格周一跌幅在每桶1.80美元左右，布兰特原油跌幅为每桶2.14美元。

交易员称，尽管库存正常，但早先未曾满足的需求或再度浮现，并支撑市场。

台湾台塑石化料将在月底前完成位于麦寮的裂解单元维护工作。日本三井化学上周表示，将在9月中旬重启位于千叶的裂解装置。

“终端用户并不急于买进，但在我看来，市场应该已经触底--我不认为将会进一步下跌。”一位驻北亚的交易商称。

一位驻新加坡的交易员说，韩国石脑油库存水平“合理”。

不过，由于周三前韩国都将全国放假，目前该国鲜有消息传出。

92号汽油裂解价差亦反弹至两个交易日高位，上周五曾录得三个交易日来首次下滑，因亚洲最大消费国印尼预计将在9月扩大采购量。

路透稍早报导，印尼国有能源企业Pertamina计划本月稍晚分别关闭Cilacap和Balikpapan精炼厂的一个常压蒸馏单元以及一个次级单元，并进行维护。(完)

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