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市场报道 | 2014年 9月 8日 星期一 21:01 BJT

美股盘前：苏格兰皇家银行下跌4.1%，此前苏格兰独立民意占上风

路透9月8日 - 苏格兰皇家银行在美国上市的股票 周一盘前下跌4.1%，此前民调显示支持苏格兰独立的人数占上风 。(完)
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