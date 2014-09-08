美国数据：7月消费者信贷增加260.1亿美元，为2001年11月来最大升幅

路透华盛顿9月8日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周一公布，7月美国消费者信贷增长幅度多于预期，升幅为2001年11月来最大。

美国7月消费者信贷增加260.1亿美元，至3.24万亿美元，预估为增长173.5亿美元。6月消费者信贷被上修至增加188.1亿美元。

美联储发言人表示，上次美国消费者信贷增幅创纪录是在2001年11月，该月增幅为280亿美元。当时是2001年9月11日美国发生911恐袭后不久，美国大型汽车制造提供零利率汽车贷款和其他优惠计划，吸引消费者购买汽车。

反映信用卡使用情况的7月循环信贷增加53.4亿美元，至8,805亿美元，6月循环信贷被上修至增加18.1亿美元。

包括汽车货款和学生贷款在内的非循环信贷在7月大幅增长206.5亿美元，至2.36万亿美元。6月非循环信贷被上修至增长169.9亿美元。(完)